Anuncian novedades 2026 en Mundo Roku

A finales de mayo se lanza Zona de Mundial, un espacio dedicado a la fiesta de futbol más importante; y presenta otras funciones.

Roku realizó su emblemático evento Mundo Roku, en donde presentó las novedades 2026 de la plataforma y destacó los hechos más importantes a lo largo de la historia de la maca. Una de las principales novedades es “Zona Mundial 2026” que permitirá ver los partidos en vivo, documentales, películas, series y diverso contenido relacionado con el fútbol.

En Zona de Mundial, que estará disponible a finales de mayo, los fans encontrarán de manera fácil y rápida los partidos de México y los demás países participantes en el evento mundialista, incluyendo los partidos gratuitos y los que requieren de una suscripción en alguna plataforma de streaming. Asimismo, los usuarios podrán encontrar tabla de posiciones, marcadores y contenido adicional, como documentales y más.

Este lanzamiento para los amantes del futbol se suma a Zona de Deportes, sección que lanzó Roku el año pasado para disfrutar de los eventos deportivos más importantes

Asimismo, Roku destacó la función de Modo Audífono, que facilita sincronizarlos con la plataforma, para no molestar a nadie.

Como parte del recuento, Roku recordó que Roku TV Ready es una función que permite emparejar televisores con el sistema operativo de Roku integrado con barras de sonido de otras marcas, que cuentan con esta certificación en México; y una amplia variedad de televisiones de todos los tamaños; así, Roku ofrece más de 200 opciones a través de más de 15 marcas.

Roku cuenta con diversos servicios adicionales como: