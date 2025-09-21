¿Qué Plan?, es la nueva identidad de Movistar pospago

La nueva propuesta ofrece más gigas para navegar y se ofrecen otros beneficios para los clientes.

Movistar presentó su nueva identidad ¿Qué Plan?, para del segmento de pospago y diseñada para proporcionar a sus usuarios mayor libertad, control y flexibilidad en el uso de sus servicios móviles.

La nueva propuesta ofrece una mayor bolsa de gigas, para tener una experiencia de navegación única, con más libertad y da la posibilidad de elegir cómo y en qué aplicaciones usarlos.

Juan Carlos Alvarado, director Go to Market B2C en Telefónica Movistar México, comentó que ¿Qué plan? es la evolución de identidad en pospago que forma parte de la estrategia de poner a los usuarios al centro, con soluciones innovadoras que reflejan lo que significa ser cliente Movistar.

Con esta actualización, los usuarios de GigaMove tienen la opción de solicitar la migración a los nuevos Planes Pro y disfrutar de beneficios, o mantener su plan actual sin modificaciones.

Alvarado precisó que el segmento de pospago ha mostrado un sólido crecimiento para la compañía; en el primer semestre del año sumó 96 mil nuevos clientes, con un crecimiento en los ingresos por servicio de +4.2%, frente al 2024.

Con la nueva identidad de pospago ¿Qué Plan? la oferta comercial evolucionó y está integrada por los planes Pro 18, Pro 25, Pro 35, diseñados para diferentes perfiles de consumo. Cada uno incluye más gigas, distintas aplicaciones que se amplían según el paquete contratado y cómo usar su conectividad.

Esta nueva identidad responde a la evolución de los hábitos digitales, en la que los usuarios se conectan a múltiples plataformas, crean, comparten y disfrutan de varios contenidos.