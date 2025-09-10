Inicia el aterrador Festival del Terror en Six Flags México

En esta edición, el parque trae a México dos atracciones del parque Knott's Berry Farm, y contará con varias atracciones para toda la familia.

El Festival del Terror presentado por FANTA® inicia su 13ª edición en Six Flags México, la más grande de su historia, que incluirá experiencias renovadas y nuevos espectáculos. Para este 2025, el parque promete llevar el miedo a otro nivel ya que las criaturas conocen los miedos de los asistentes.

La 13ª edición del festival se llevará a cabo del 11 de septiembre al 17 de noviembre en Six Flags México, y se extenderá a Hurricane Harbor Oaxtepec del 4 de octubre al 2 de noviembre.

El terrorífico Festival del Terror 2025 estrena “Cirque Du Grotesque”, que es un espectáculo con acrobacias nunca antes visto y un show que combina lo mejor del Terror con el circo. Asimismo, se realizará el desfile de Criaturas “Cortejo Siniestro”.

El festival también incluirá ocho atracciones, incluyendo dos nuevas experiencias, que llegan a México desde Knott’s Scary Farm, pionero de los eventos de terror en parques temáticos: Widows y Cinema Slashers; y también se exhibirán dos casas inspiradas en las franquicias del cine de terror.

No me sigas ®– Inspirada en la primera película original en español de Blumhouse, filmada en la Ciudad de México. Carla, obsesionada con lo oculto, se muda a un edificio embrujado. Lo que comienza como un engaño pronto se convierte en una pesadilla real cuando despierta a una entidad que, al igual que el público, conoce sus miedos más íntimos.

The Conjuring Universe™– Entra al museo ocultista de los Warren y revive sus casos más aterradores: la presencia de Annabelle, la Monja y los demonios de la granja Perron. Aquí no solo serás espectador… serás presa de fuerzas que conocen tus miedos.

Widows – Una residencia de ancianos tomada por habitantes poseídos por arañas que atacan justo en aquello que más temes.

Cinema Slashers – Los clásicos del cine de terror cobran vida en un carrete maldito donde los asesinos saben exactamente qué te hará gritar.

Guillotina – En un monasterio olvidado, una secta realiza sacrificios atroces para liberar a horrores ancestrales.

Criptas – Criaturas sedientas de sangre acechan en un laberinto de oscuridad que enfrenta al visitante con sus miedos más primitivos.

Rancho Masacre – Una familia aparentemente hospitalaria esconde un destino macabro para quienes aceptan su “bienvenida”.

Killer Clowns – Lo que inicia con risas se convierte en pesadilla: estos payasos no solo atacan… conocen tus miedos y te harán vivirlos.

Los visitantes al parque podrán comprar su Pase de Atracciones, disponible en línea o directamente en las taquillas, que les da acceso a las 8 Atraccciones de Terror.

El festival también traerá diversión para toda la familia, con Kids Boo Fest, de manera que durante el día, el parque tendrá in ambiente festivo con Kids Boo Fest, enfocado en que los pequeños vivan un Halloween lleno de diversión, dulces y personajes entrañables.

Dulce o Truco, con personajes amigables que regalan dulces y chocolates

Boo Parade, un desfile encabezado por los Looney Tunes™.

Entre Dulces y Caramelos, un espectáculo con brujitas divertidas que harán reír a chicos y grandes.

Como parte de la MVP Sale, todos los pases Gold y Prestige 2026 comprados o renovados entre el 11 de agosto y el 16 de septiembre incluyen: