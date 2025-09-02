‘GISMA SUMIT IA’ el evento para estudiar carreras STEM en Alemania

El evento se realiza hoy en CDMX y el 4 de septiembre en Monterrey, para promover que más mujeres y hombres estudien carreras STEM, dado el potencial laboral que presentan tanto en México como en Alemania.

GISMA , Universidad de Ciencias Aplicadas de Alemania, y Estudiantes Embajadores llevan a cabo el GISMA Summit IA, los días 2 y 4 de septiembre de 2025 en las ciudades de México y Monterrey, en Comunal Insurgentes CDMX y CINTERMEX salones 301 – 302, respectivamente. El GISMA SUMMIT IA es un foro educativo y gratuito para jóvenes, profesionales, familias y personas interesadas en realizar estudios de educación superior en Alemania.

Bernardo Riveros, director de Estrategia Internacional de GISMA, señaló que el evento es un foro donde docentes especializados en carreras STEM, GISMA – Alemania, empresarios, especialistas IT y representantes del gobierno, realizarán un ciclo de paneles de expertos IA, mesas redondas y talleres, en un ambiente 100% académico, filantrópico y cívico.

Por su parte, Gabriela Morales, Sr. Business Developer de GISMA SUMMIT IA, comentó que de forma conjunta GISMA, Embajadores Estudiantes y el Municipio de Monterrey otorgarán cuatro becas para mujeres que quieran estudiar un postgrado relacionado Data Sciences, Negocios Digitales & IA, así como Computer Sciences en el campus de Potsdam, Alemania de GISMA: una de ellas del 100% y las tres restantes del 50%.

William Herrera, CEO de Estudiantes Embajadores, comentó que en el SUMMIT IA habrá oportunidades únicas para los asistentes que quieran estudiar alguna carrera en Alemania, tanto en carreras STEM como también en turismo, ya que habrá consultores en turismo educativo México - Alemania y docentes de GISMA para ofrecer un panorama sobre la vida de los estudiantes en este país.

Asimismo, Jimena Romero, precisó que Alemania es el país europeo con mayor apertura a estudiantes internacionales. “Alemania conforma la economía número en Europa y las tercera más grande del mundo; no obstante, la sociedad alemana está envejeciendo por lo que requiere de Recursos Humanos nuevos para cubrir las plazas que dejarán vacantes los mayores de 60 años: requiere 500 mil nuevas plazas por año y una de las apuestas es renovar estos empleos mediante los estudiantes internacionales”.

El programa en ambas ciudades es el siguiente:

CDMX 2 de septiembre Comunal Insurgentes CDMX (Av. Insurgentes Sur 1458, Actipan, Benito Juárez, 03230 Ciudad de México, CDMX):

3:30 a 3:45 PM: Inauguración.

3:45 a 4:30 PM: Conferencia Magistral: Una corta historia de IA: ¿Cómo empezó? ¿Hacia a dónde se dirige?, ¿Debemos estar emocionados o asustados? Imparte Prof. Mohammad Mahdavi.

4:30 a 5:30 PM: Panel – Inteligencias Compartidas: El papel de la Inteligencia Artificial en diversos sectores: Psaumis Escobedo Delgado , Especialista en aplicación de IA para mejora de procesos empresariales. Jorge Durán, Editor en Trillas; actualmente enfoca su labor en el impacto de la inteligencia artificial en los procesos educativos y editoriales. Dr Roberto Morales, Economista y Doctor en Ciencias Administrativas, experto en inteligencia tecnológica, innovación y economía del conocimiento. Dirige OTecH desde 2011 y es profesor-investigador en la UAEH Juan Antonio García , ha liderado proyectos de transformación digital en empresas como Deloitte, implementando soluciones de CRM, Business Intelligence e inteligencia artificial.

5:30 a 6:30 PM: Taller de Salesforce Einstein a CHATGPT: IA aplicada al CRM y Transformación Digital. Imparte Ing. Juan Sánchez García, especialista en gestión de Proyectos Tecnológicos y Educación Social: Qué es un CRM Inteligente, Cómo usar la IA para ventas, servicio al cliente y análisis de datos, Simulación: cómo una organización puede automatizar tareas y mejorar la atención con la IA.

6:30 a 7:15 PM.

Monterrey 4 de septiembre (Cintermex salones 301 – 302)

9:00 a 9:30 AM: Inauguración.

9:15 a 10:00 AM: Conferencia Magistral: Una corta historia de IA: ¿Cómo empezó? ¿Hacia a dónde se dirige?, ¿Debemos estar emocionados o asustados? Imparte Prof. Mohammad Mahdavi.

10:00 a 11:00 AM: Panel: Conectando Inteligencias: IA y el Motor Empresarial Regiomontano – Ponentes: Víctor Iván Contreras Lozano, Juan Pablo Escobar y Agustín Tiburcio.

11:00 – 11:15 AM Anuncio de Becas para Mujeres por parte del Alcalde de Monterrey. Adrián de la Garza.

15 a 12:30 PM: Panel – Inteligencias Compartidas: El papel de la Inteligencia Artificial en el Sector Público. Ponentes: Alan Petz: Legal Counsel en YouGov y catedrático de la materia de Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. Miembro de diferentes asociaciones y colegios de abogados como Phi Delta Phi y Legal Hackers. Victor Iván Contreras Lozano: Es un emprendedor tecnológico de alcance global con más de 26 años de trayectoria y fundador de más de 15 compañías innovadoras como TotalTech, HolaMédico y TalentIQ.Juan Pablo Escobar: Juan Pablo es socio fundador y Director Ejecutivo de Cívica Digital, una compañía pionera en el desarrollo de tecnología para gobiernos y ciudadanía.

12:30 a 13:00 Hrs. GISMA Talks: IA, IT, y el Presente y el Futuro Profesional.

13:00 a 13: 45 Hrs. Taller de Salesforce Einstein a ChatGPT: IA aplicada al CRM y Transformación Digital, Imparte Ing. Juan Sánchez García, especialista en gestión de Proyectos Tecnológicos y Educación Social

14:00 Hrs. Finaliza el evento

Para más información, acceder a www.gismasummit.com