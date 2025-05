NTT DATA abre convocatoria a la cuarta edición de IT For Girls

La inscripción es gratuita para mujeres mayores de 18 años de Latinoamérica y Europa y la fecha límite es el 26 de mayo.

NTT DATA abrió las inscripciones para la nueva edición de su programa IT For Girls 2025 - Ciberseguridad y tecnología operativa (OT), que busca incentivar a las mujeres a ingresar al mundo de la tecnología, ofreciendo una experiencia de tutoría y capacitación en español para mujeres mayores de 18 años de Latinoamérica y España. Para las interesadas, la postulación es gratuita y está abierta hasta el 26 de mayo aquí.

El programa proporciona formación especializada en ciberseguridad y OT, 1000 becas de estudio en Udemy y acceso a más de 900 certificaciones profesionales de Claroty para destacar en el mercado laboral. Las participantes recibirán mentoría y orientación profesional por parte de mujeres líderes exitosas que trabajan en NTT DATA o empresas colaboradoras.

El programa IT For Girls, que se presenta por primera vez en español, ha impactado a más de 10,000 mujeres en Brasil y recibió el premio Mejor Impacto Global para Women In Tech. Además, el programa IT For Girls colabora con la ONG WomakersCode y Women In Tech LATAM.

Rosana Echigo, People & Culture Director de NTT DATA Brasil, señaló que IT For Girls 2025 propone crear una comunidad que inspira, apoya y empodera para que las participantes descubran nuevas posibilidades, así como fortalezcan sus perfiles y den su primer paso hacia una carrera con propósito en el sector tecnológico.