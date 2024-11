Vive la navidad Christmas in The Park en Six Flags México

Llegó la temporada de festejar la Navidad y el parque tendrá un fantástico desfile, show de drones y un encantador encendido con millones de luces y fuegos artificiales.

Six Flags México ya está listo para recibir a familias y amigos en la época más mágica del año, en la que se iluminan corazones y despierta sonrisas: ¡Christmas in The Park!, que ya se puede desfrutar, desde el 22 de noviembre 2024 hasta el 19 de enero de 2025. Durante este periodo, Six Flags México se convierte en un paraíso invernal, con luces brillantes, música festiva acorde a la temporada y experiencias únicas que capturan el espíritu de la Navidad.

En esta época del año, Christmas in The Park es la oportunidad para disfrutar de cada rincón del parque, que se llena de colores con millones de luces, árboles de Navidad gigantes y decoración temática que lleva a los visitantes a un mundo de fantasía navideña. Desde la apertura del parque los visitantes podrán disfrutar de actividades dirigidas para todas las edades como convivencias con los Looney Tunes, personajes de la Liga de la Justicia, Santa Claus y Los Reyes Magos, una encantadora Villa Navideña, música en vivo con una banda que amenizará el entorno navideño, recorridos por pasillos con nieve, interacciones con divertidos personajes, fogatas para calentar los tradicionales S’mores y los snacks de la temporada, así como deliciosa comida temática y mercancía especial.

Para disfrutar de la noche, se realiza el Christmas Light Parade, desfile espectacular en el que participan los fantásticos personajes de los Looney Tunes y los Superhéroes de DC Comics, acompañados de los personajes más simpáticos de la navidad y una voz angelical en vivo nos deleitará en Beyond Christmas, majestuoso espectáculo acompañado de fuegos artificiales que conmoverá el corazón los visitantes iluminando cada rincón del parque. Asimismo, en fechas especiales, Beyond Christmas se verá engalanado con cientos de drones volando mejorando la experiencia mágica de las noches de navidad.

El acceso a Christmas in The Park incluye, además de Beyond Christmas y Christmas Light Parade, las siguientes actividades para la familia:

La Casita de Dulces del Polo Norte: Una interactiva atracción que espera a niños y niñas con deliciosos dulces entregados por Santa Claus y sus divertidos duendes.

Las Posadas de Caramelo: Un alegre paseo por un pueblo que invitará a los niños y niñas que visitan el parque a pedir posada y recibir sabrosos dulces entregados por los tiernos Looney Tunes.

Jingles Magic Band: música en vivo interpretada por una banda que ameniza y crea un ambiente navideño.

Kids Snow Camp: Dentro de este espacio, todos los pequeños pueden sumergirse dentro espuma blanca para sentirse en un ambiente invernal.

Fotos con La Liga de la Justicia y Looney Tunes: Todos los personajes se encuentran en diferentes puntos del parque, para recibir y convivir con los visitantes.

Duendes Rock: Una divertida presentación junto a simpáticos duendes con una personalidad única que buscan la canción perfecta para festejar la Navidad.

Asimismo, Christmas in The Park, se contará con dos actividades de costo adicional:

Snow Race: Una emocionante rampa de nieve que deslizará a los visitantes del parque para hacerlos sentir adrenalina navideña.

Fogatas para S’mores: Los tradicionales malvaviscos tostados y cubiertos de chocolate y galleta se podrán calentar y disfrutar dentro de encantadoras fogatas ubicadas en el parque.

Six Flags México sigue innovando para ofrecer mejores experiencias. Este año, Christmas in The Park será completamente Cashless, de manera que todas las transacciones dentro del parque se realizarán sin efectivo, de manera rápida y segura con tarjeta de crédito, débito o dispositivos móviles.

Además, el parte cuenta con horarios extendidos, atracciones temáticas, y un ambiente lleno de alegría, Christmas in The Park. Los visitantes pueden aprovechar los últimos días de Super Sale, donde podrás adquirir tu Gold Pass (un pase anual) por solo $929 pesos, para tener acceso a lo que resta del 2024 y el 2025.